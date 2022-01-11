غدًا.. الأنبا «رافائيل» يترأس صلوات تجنيز القمص مكاري يونان

رحل اليوم، الأب القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 88 سنة، وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من 45 عامًا.

ولد الأب الراحل في 1 مارس 1934، وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق في 18 يوليو 1976، ثم انتقل للخدمة بالقاهرة حيث خدم في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته الساعة 11 من صباح الغد عقب القداس الإلهي، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ولمجمع كهنة القطاع في رحيل الأب القس مكاري يونان، الذي رحل في الرب بعد حياة حافلة بالخدمة، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل القمص مكاري يونان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد ،وكانت توفت زوجته منذ عدة أيام أيضاً متأثرة بفيروس كورونا.

ويعد القمص مكاري يونان من أشهر كهنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية المقربون إلى الأقباط، وكان يذاع له اسبوعياً الاجتماع الإسبوعي له ببعض القنوات الفضائية المسيحية مساء كل جمعة.