لحظة انتشال 3 جثث جديدة في حادث غرق معدية منشأة القناطر (فيديو)

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج 3 جثث جديدة من ضحايا حادث غرق سيارة نصف يستقلها عدد من العمال أثناء عبور معدية بفرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وتبين أن الجثث لكل من: محمد صبري سالم 19 سنة، وزياد أحمد حسن 13 سنة، وهاجر عبد الصمد 13 سنة، لتكون الحصيلة حتى الآن انتشال 5 جثث ونجاة 14 وما زلاال البحث جاريا عن 3 مفقودين حتى الآن.

وكان قد تم أمس استخراج جثتين لشاب وفتاة في حادث غرق سيارة نصف نقل يستقلها 26 عامل أعمارهم لا تتجاوز 20 عاما أثناء عبورهم معدية بين محافظتى الجيزة والمنوفية ليلة أمس، كما تم دفن جثامين الضحايا فجر اليوم.

ودفعت قوات الإنقاذ النهري بأكثر من فرقة من مديريتي أمن الجيزة والمنوفية، وذلك للبحث عن جثث الضحايا، كما تواجد بموقع الحادث نواب مجلس الشعب منهم النائب صابر عبد القوي والدكتورة هناء سرور نواب المنوفية لمتابعة الموقف الحالي.

وأشار أحد الأهالى أنهم قضوا ليلة من أصعب الليالي التي كان عنوانها الصراخ والنحيب والبرد القارس والترقب في انتظار استخراج جثامين الأطفال الذين راحوا ضحايا لقمة العيش وذلك أعمالهم في مزارع الدواجن في محافظة الجيزة بجمع البيض يوميا من الصباح للمساء.