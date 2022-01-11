الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة مواطن فى تصادم «توك توك» بعامود إنارة ببنى سويف

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة مواطن لقى مصرعه في حادث تصادم «توك توك» بعامود إنارة ببني سويف.

كان لقي شخص مساء في حادث تصادم توك توك بعمود إنارة بمركز الفشن، جنوب بنى سويف وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر تصادم "توك توك" بعمود إنارة بمركز الفشن، نتج عنه وفاة شخص بموقع الحادث.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى "ناصر عبدالتواب محمد" 45 سنة، فلاح، مقيم مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في بني سويف حادث تصادم توك توك عامود إنارة التصريح بدفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى يستطيع أن يدمر ويهدم

رئيس الوزراء: مصر من أكثر الدول عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

الحضرى وأبوجبل يلحقان ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون

رفع 76 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا