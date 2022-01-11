دفن جثة مواطن فى تصادم «توك توك» بعامود إنارة ببنى سويف

صرحت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة مواطن لقى مصرعه في حادث تصادم «توك توك» بعامود إنارة ببني سويف.

كان لقي شخص مساء في حادث تصادم توك توك بعمود إنارة بمركز الفشن، جنوب بنى سويف وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر تصادم "توك توك" بعمود إنارة بمركز الفشن، نتج عنه وفاة شخص بموقع الحادث.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى "ناصر عبدالتواب محمد" 45 سنة، فلاح، مقيم مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.