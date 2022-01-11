الثلاثاء 11 يناير 2022
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عالم

الصحف اللبنانية تُبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال لقاء «ميقاتى»

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال لقاء ميقاتي

أبرزت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكد فيها دعمه وتضامنه الكامل مع لبنان، وذلك خلال استقباله أمس رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقامة في مدينة شرم الشيخ.
ونشرت صحيفة “النهار” في صدر صفحتها الأولى، صورة تجمع الرئيس السيسي بميقاتي أمس ونقلت تأكيد الرئيس السيسي، على التضامن الكامل مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها.
وتحت عنوان "السيسي لميقاتي: بلدكم في قلبي".

فيما نشرت صحيفة “الجمهورية” في عددها الصادر اليوم صورة خلال استقبال الرئيس السيسي لميقاتي أمس، ونقلت التصريحات التي أكد فيها الرئيس السيسي أن لبنان في قلبه شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر.
وأبرزت صحيفة “اللواء” تأكيد ميقاتي أن الحكومة تسعى لإخراج لبنان مما يعاني منه من مأزق، معتبرا أن العلة في جسد الوطن تقتضي المعالجة لا الخروج من المسؤولية أو التخلي عنها.
أما صحيفة “الشرق” فركزت على تصريحات الرئيس السيسي، إذ نشرت في صدر صفحتها الأولى عنوانا رئيسيا يقول:"السيسي: لبنان في قلبي وفي ضمير ووجدان مصر".

بيروت لبنان السيسي حول لبنان الصحف اللبنانية

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