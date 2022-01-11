علماء: الأجسام المضادة لفيروس كورونا قد تهاجم الخلايا السليمة فى جسم الإنسان

كشفت الدراسة التي أجراها العلماء الأمريكيون عن مشكلة يواجهها 177 طبيبا أمريكيا قد أصابهم فيروس كورونا قبل ظهور اللقاحات.

وتحدث فريق من العلماء في معهد أمراض القلب في لوس أنجلوس الأمريكية عن خطورة تعرض لها هؤلاء الأطباء. وأشاروا إلى أن الأجسام المضادة التي تظهر لدى الإنسان بعد التعافي من "كوفيد – 19" يمكن أن تهاجم خلاياه السليمة.

وقال العلماء في دراسة نشرتها مجلة Journal of Translational Medicine العلمية إن الإنسان تسجل لديه حتى بعد التعافي من "كوفيد - 19" ببضعة أشهر كميات كبيرة من الأجسام المضادة التي يمكن أن تعمل بشكل خاطئ وتشكل خطورة عليه.

وقد أظهرت الدراسة أن 177 طبيبا قد أصابهم فيروس كورونا قبل ظهور اللقاحات كانوا يعانون طيلة 6 أشهر من الالتهابات المزمنة في المفاصل والجلد والاضطرابات في جهاز الأعصاب.

يذكر أن العلماء في جامعة قبرص كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أنهم قد اكتشفوا متحورا هجينا يجمع بين خصوصيات سلالتي "دلتا" و" أوميكرون".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.