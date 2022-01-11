ميرور البريطانية ترشح مصر من أفضل وجهات السفر فى 2022

رشح فريق السفر في صحيفة "ميرور" البريطانية، مصر من ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم عام 2022.

وقالت الصحيفة: من المتوقع افتتاح المتحف المصري الكبير في أواخر العام الحالي وسيكون أكبر متحف أثري في العالم ، وسيغطي 199 فدانًا ويضم كنوز مصر القديمة، بما في ذلك كل مجموعة توت عنخ آمون.

كما يصادف عام 2022 الذكرى المئوية لاكتشاف عالم الآثار هوارد كارتر قبر الصبي الفرعون في وادي الملوك، بالقرب من الأقصر وتابعت الصحيفة: هاتان كانا سببان لزيارة مصر المشمسة.

وتابعت الصحيفة: كما يمكن زيارة مدينة الأقصر المدرجة في قائمة اليونسكو، حيث يمكن الاستمتاع بالمناظر الشاهقة للكرنك ووادي الملوك مع الكتابة الهيروغليفية الرائعة في مقابر الفراعنة والمعبد الجنائزي الضخم لحتشبسوت.

وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لافتتاح المتحف المصري الكبير، فمن المتوقع أن يكون بحلول شهر ديسمبر وسيكون زيارة لا غنى عنها مع وجود الآلاف من الكنوز التي لم يسبق رؤيتها من قبل من مخازن المتحف المصري القديم في وسط القاهرة.