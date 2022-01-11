قبل مباراة نيجيريا.. طالع جيد لنجوم المنتخب ومحمد صلاح الأكثر حظًا

ساعات قليلة تفصلنا عن أول لقاء للمنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية المقامة بدولة الكاميرون، والتي بدأت أمس ومن المقرر أن تنتهي في السادس من فبراير، حيث يلتقي الفراعنة بالنسور النيجيرية في تمام السادسة مساء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

ويأمل الكثيرين بأن يحقق الجيل الحالى من المنتخب المصري اللقب الثامن والغائب عن مصر منذ نسخة 2010، حيث يعتبر المنتخب أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وبعيدًا عن فنيات اللاعبين، يمكن لعلم الفلك أن يخبرنا بحظوظ اللاعبين ونجوم المنتخب وفقًا للتشكيل المتوقع للمباراة المرتقبة أمام نيجيريا.

محمد صلاح.. النجاح مضمون

يضع المصريين الآمال على “فخر العرب” في المساعدة برفقة باقي الفريق في تحقيق اللقب الغالي، حيث ينتمي النجم محمد صلاح لمواليد برج الجوزاء، والذي من المحتمل أن يعيش حالة من التفوق على الصعيد المهني وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد النني.. حالة من التألق في الملعب

من المحتمل أن يشارك نجم الآرسنال محمد النني، في مباراة الغد أمام نيجيريا، وبعيدًا عن قدراته ومواهبه في الملعب، يمكن لمولود برج السرطان الذي ينتمي إليه النني، أن يتألق على الصعيد المهني والعاطفي.

محمود حمدي الونش.. نجم دفاع المنتخب

يعتبر محمود الونش، من ركائز المنتخب المصري، حيث ينتمي نجم الدفاع لبرج الجوزاء، حيث يعيش مولود برج الجوزاء حالة من النجاح والتألق، فمن المحتمل أن يحصل على نجم لقاء الغد.

أكرم توفيق.. تعثرات قادمة

ينتمي لمواليد برج العقرب، والذي يتسم بشكل كبير بالغموض والعمل في صمت، ووففقًا لخبراء الأبراج، يعاني مولود برج العقرب من بعض التعثرات على الصعيد المهني.

محمد الشناوي: حارس عرين المنتخب

ينتمي الحارس محمد الشناوي لبرج القوس، الذي من المفترض أن يعيش حالة من التألق والنجاح على الصعيد المهني وفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.