إصابة 3 طالبات صدمتهم سيارة أمام المدرسة شرق شبرا الخيمة

أصيبت 3 طالبات مساء اليوم الإثنين، خلال عبور الطريق أمام مدرسة التجارة بحي شرق شبرا الخيمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد سالم، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة بوصول 3 طالبات مصابات بجروح وكسور متفرقة في الجسم، إثر تعرضهن لحادث مروري أثناء عبورهن الطريق من أمام مدرسة التجارة بنات بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد موسي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبالمعاينة تبين أن الطالبات هن: "بسمة ف 17 سنة، بسمة س 17 سنة، مارينا ر 17 سنة"، وتم نقلهن إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.