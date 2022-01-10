كواليس انطلاق تصوير مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني (صور)

بدأ النجم محمد رمضان تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل أسم “المشوار” والذي يخوض بطولته بجانب النجمة دينا الشربيني والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

وظهر محمد رمضان داخل كواليس تصوير اليوم الأول من العمل برفقة كل من النجمة دينا الشربيني والمنتج محمد السعدي، ومؤلف العمل محمد ياسين وهما يجلسون داخل إحدى الحدائق.

أبطال وصناع مسلسل المشوار

ويشارك في مسلسل "المشوار" - أسم مؤقت بجانب النجم محمد رمضان كل من: النجمة دينا الشربيني، بيومى فؤاد، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويشهد العمل التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج محسن ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربينى للمرة الثانية بعد فيلم "جواب اعتقال".

آخر أعمال محمد رمضان

وكانت أخر أعمال النجم محمد رمضان التلفزيونية مسلسل “موسى” والذي شارك به ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الماضي 2021 وشارك في بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، و عارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، و تدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وطرح الفنان محمد رمضان الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "متعودة" والتي تعاون فيها مع مغني الراب الجزائري سولكينج وهي مستوحاة من جملة شهيرة للفنان عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وحققت الأغنية نجاحا جماهيريا ونسب مشاهدة عالية على مستوى جمهورية مصر العربية والجزائر والوطن العربي ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” إلى أكثر من 4 مليون و400 ألف مشاهدة.