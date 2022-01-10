الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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مصر

القومى للحوكمة يقدم منحة دراسية حول أساسيات التدريب على الحياة لـ8 دول إفريقية

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نموذج تدريبي حول أساسيات التدريب على الحياة لعدد من المتدربين يمثلون 8 دول أفريقية مختلفة، من خريجي برامج التدريب المختلفة للمعهد ، وخريجات برنامج القيادة للمرأة الأفريقية ورابطة الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب تنمية لعامي 2020 و 2021.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن برنامج المنح الدراسية تم تطويره لمساعدة المشاركين فيه على تحديد أهدافهم وأولوياتهم في الحياة. كما يعمل البرنامج على منح الملتحقين به القدرة على إعادة التوازن والثقة بالنفس ، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المحددة  لتصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع. كما أنه يساعد المشاركين على تحقيق أهدافهم المرجوة في حياتهم المهنية والشخصية. 

وأضافت شريف أنه يتم تحقيق الهدف من البرنامج التدريبي من خلال تقديم أدوات متنوعة للمشاركين لتحسين مهارات اتخاذ القرار وتحسين درجات الثقة، كما يوفر النموذج أيضا طرقًا فعالة للتأقلم مع الإجهاد اليومي، ويساعد النموذج أيضًا المشاركين على فحص حياتهم ومشاعرهم بطرق مختلفة حتى يشعروا بالسيطرة المستمرة لتغيير أي موقف غير مرغوب فيه، كما يتعلم المشارك كيف يظل متحمس ويتخذ خطوات صغيرة، ويحدد أهداف معقولة، ويكافئ نفسه ولا يخاف من طرح الأسئلة.

ومن جانبهم، أكد المشاركين بالمنحة الدراسية أن البرنامج يعتبر فرصة لتحسين وتعميق معرفتهم بالتدريب الحياتي، والتطوير والتأثير الإيجابي على بيئتهم وتعزيز مكانتهم كلاعبين فاعلين في تنمية مجتمعاتهم وبلدانهم.

تم تقديم البرنامج التدريبي باللغة الإنجليزية على مدار أسبوعين متتاليين للبلاد التالية: سيراليون، أوغندا، وجنوب السودان، كينيا، نيجيريا، زيمبابوي، الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن المعهد القومى للحوكمة والتنمية قد أطلق العديد من البرامج التدريبية المعنية الحوكمة والتحول الرقمى.

التخطيط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تدريب نموذج تدريبي متدربين

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