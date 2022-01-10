الخميس المقبل.. إضراب في لبنان بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

أكد بسام طليس رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، أن يوم الخميس المقبل سيشهد إضرابًا، وأشار فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن كافة القطاعات التي تتأثر بارتفاع أسعار المحروقات ستشارك في الإضراب، وستعلن موقفها في وقت لاحق.

وتابع رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، "قطعنا كافة الاتصالات مع المعنيين للتفاوض بشأن وقف التحركات فكل الوعود السابقة لم تنفذ، والمطلوب الالتزام بالاتفاق الذي تم بيننا وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وأوضح "طليس" أن اتحادات ونقابات النقل البري نفذت تحركين في 9 و16 ديسمبر الماضي، متابعا "اعتبرنا تلك التحركات المحدودة بمثابة رسالة للمعنيين، ولكن على ما يبدو أن الرسالة لم تصل بالشكل الصحيح، ولذا تحرك الخميس سيكون مختلفا بالشكل والمضمون، وقد قمنا بجولات في كافة المحافظات والجميع يطالبون بتحرك ضخم واضراب مفتوح".

وأضاف أنه سيكون هناك مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء المقبل للإعلان عن الية التحرك والخطوات المقبلة.

يجدر الإشارة إلى أن طليس أعلن منتصف مايو الماضي وبعد اجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانى نجيب ميقاتي، أن الأخير وافق على دعم قطاع النقل البري من خلال خطة واضحة، مؤكدا تعليق الإضراب الذي كان مقررا حينها.