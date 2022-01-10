الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. مصر تشارك في اجتماعات «أفرقة العمل»

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في عددٍ من اجتماعات أفرقة العمل وأفرقة الخبراء التابعة لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقدة في الفترة من 11 إلى 20 يناير عبر الإنترنت.
 
ويلعب المجلس دور الهيئة الحاكمة للاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين. ويتمثل هذا الدور في النظر في قضايا سياسات الاتصالات على اتساعها للتأكد من أن أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته تستجيب بشكل كامل لبيئة الاتصالات الحالية الدينامية وسريعة التغير.
 
وستشارك وزارة الاتصالات في اجتماع فريق العمل المعني بحماية الأطفال على الإنترنت، يوم 12 يناير ، وكان قد تم إنشاء فريق العمل في إطار مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت، بهدف تبادل الآراء وزيادة الوعي حول قضايا سلامة الأطفال على الإنترنت.
وستشارك الوزارة أيضًا في اجتماع فريق العمل المعني بالخطتين الاستراتيجية والمالية، المنعقد يومي 13 و14 يناير، ويسعى فريق العمل إلى إعداد مشروعي الخطتين الاستراتيجية والمالية لينظر فيهما المجلس في دورته لعام 2022 وليعرضهما المجلس على مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022.
 
وعلاوة على ذلك، فستشارك الوزارة في اجتماع فريق العمل المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، يومي 17 و18 يناير ، ويختص فريق العمل بتنفيذ عدة مهام، منها تيسير مشاركة الأعضاء بشأن تنفيذ الاتحاد لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
 
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس عام 1865، وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة.

 

مصر وزارة الاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات الإنترنت المندوبين المفوضين سياسات الاتصالات حماية الأطفال

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وائل لطفي

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