يبدأ بعد قليل.. كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب العالم المقام فى شرم الشيخ

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بعد قليل، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث من المقرر أن يستمر المنتدى حتى يوم الخميس 13 يناير 2022.

الوفود المشاركة في المنتدى تمثل الشباب من الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

يعد منتدى شباب العالم حدثًا سنويًا عالميًا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تمت استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ضمن التقنيات غير المسبوقة روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزَع على الحضور أدوات التعقيم.

يوجد أيضًا روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.

تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

تأسس WYF Labs من خلال توصية فى منتدى شباب العالم 2018، حيث تهدف إلى جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال.