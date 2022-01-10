تنفيذ 758 حكما قضائيا وضبط 553 مخالفة مرورية و23 قضية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة بإشراف اللواء هشام سليم، مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط 3 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية ، وكمية من مخدر البانجو ، وكمية أخرى من مخدر الحشيش، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 758 حكما و 151 حكم حبس جزئي و 32 حكم حبس مستأنف و 417 أحكام غرامات و 155 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 553 مخالفة مرورية تضمنت التصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 108 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 106 حالات عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 40 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 85 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 120 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان، و أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي " حشيش ـــ بانجو ـــ أقراص مخدرة ــ أفيون" .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية منها ضبط 11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية ، بجانب ضبط قضية سلع مهربة جمركياً ، فضلاً عن ضبط 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي.