الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الإثنين، قائلة إنه “من المتوقع أن يسود طقس بارد في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يكون شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، وأكدت هيئة الأرصاد وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة”.

وأكدت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ستكون كالآتي:  

القاهرة الكبرى 16 درجة والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.

طقس الثلاثاء 

أكدت هيئة الأرصاد وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا الثلاثاء، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يصاحبها سقوط أمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا ستكون كالتالي: في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 11 درجة.

طقس الأربعاء

أكدت هيئة الأرصاد وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، وذلك على فترات متقطعة، حيث إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي: في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 11 درجة.

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