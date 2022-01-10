جبال «الأنديز» في بوجوتا تنتظر محبي السير لمسافات طويلة

على هضبة مرتفعة في جبال الأنديز تقع مدينة بوجوتا العصرية الصاخبة المعروفة أيضا باسم أثينا أمريكا الجنوبية.

تعتبر بوجوتا أعلى عاصمة بأمريكا الجنوبية حيث أنها تقع على ارتفاع 2640 مترا (8660 قدما) فوق سطح البحر في الأنديز. ورغم كونها مدينة حبيسة، فهي تعوض افتقارها للمنافذ المائية بتحولها إلى مركز فني وثقافي ورياضي واقتصادي لكولومبيا.

لدى المدينة تاريخ ثري من المتاحف إلى جبل مونتسيرات وهناك الكثير من الأشياء لرؤيتها وفعلها في بوجوتا، بحسب موقع "كيوي دوت كوم".

مونتسيرات: السير حول جبال الأنديز.. إذا لم تكن من محبي التاريخ ولديك حس مغامرة فيجب أن تضع مونتسيرات على قائمتك. يجب على محبي السير لمسافات طويلة إدراج الجبل على أجندتهم وفوقه سوف تجد كنيسة بضريح. سوف يستغرق صعود الجبل نحو 90 دقيقة ويقدم مناظر خلابة للمدينة.

يعد جبل مونتسيرات الواقع على ارتفاع 3152 مترا (10341 قدما) فوق سطح البحر في متنزه إنريكي أولايا هيريرا الوطني أحد أشهر الأماكن لدى الزوار الدينيين في كولومبيا.

هناك العديد من الطرق للوصول إلى الجبل المقدس. وأسهلها هو استقلال تلفريك. ومن التلفريك الذي جرى تدشينه في 1955 يمكن رؤية بوجوتا وحي المال بها من زاوية مختلفة رائعة . والبديل هو استقلال القطار الجبلي.

أفضل توقيت لزيارة بوجوتا:

يمكن اعتبار مناخ بوجوتا استوائيا رغم أن ظاهرتي "إل نينو" و"لانينا" الطبيعيتين يمكن أن يجعلا الطقس متقلبا للغاية. ويمكن أن تتوقع المدينة هطول أمطار غزيرة من أبريل إلى يوليو. ومن المفترض أن المناخ يكون أكثر جفافا من ديسمبر إلى مارس ما يجعلها أفضل فترة لزيارة المدينة. وكقاعدة عامة يعد الطقس أكثر تقلبا في الأماكن المرتفعة.