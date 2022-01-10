رصف 13 كيلو لربط التجمعات الصحراوية في مطروح

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، على استمرار جهود الجهاز فى ربط الطرق الصحراوية لتوفير الخدمات لأبناء مطروح والعمل على توطين الأهالي بها وتسهيل انتقالاتهم ومعيشتهم.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في بيان اليوم الإثنين، أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى يواصل العمل فى المشروع الثانى لربط التجمعات البدوية بالمناطق النائية بالطرق الرئيسية على أن تنتهى جميع الاعمال قبل 30 يونيو 2022.

وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إلى تواصل العمل في طريق العجارمة بطول 8 كيلو مترات والذى يربط استكمال طريق العمدة حسن لتجمعات العجارمة مرورا بتجمع عائلة الزلاط غرب مطروح منطقة النجيلة وبتكلفه ( 9.5 ) مليون جنيه ضمن مشروع القطاع الثانى وتم تسوية 6.5 كيلو متر.

وتابع رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أن قام بالتنفيذ طاقم الاشراف من الجهاز المركزي للتعمير مشيرا إلي تقدم الأعمال فى طريق العميا بمركز سيدى براني بطول 6.11 كيلو متر وعرض 7.5 متر وبتكلفة استثماريه (9.6 ) مليون جنيه والذى ربط تجمعات عائلة شعبان المعابدة جنوب الكيلو 40.

وكان قد أعلن جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح، برئاسة اللواء مهندس آمون مرتضى، في ديسمبر 2021 عن بدأ العمل فى القرية البدوية الجديدة "تعمير 1" بمدينة برانى غرب مطروح .

وأوضح اللواء آمون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح، أن القرية البدوية الجديدة تقع بمنطقة ابو ميلاد بالكيلو 25 جنوب مدينة برانى بإجمالى تكلفة 9.1 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تمويل المشروع من موازنة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان على مساحة 40 ألف متر مربع.