الإثنين 10 يناير 2022
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عالم

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.
وسجلت كوريا الجنوبية 3007 إصابات جديدة بكوفيد19-، من بينها 2768 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 667 ألفا و 390 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وتم تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بكوفيد19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6071 حالة وفاة.
وظل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- عند 786 حالة، عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم السابع على التوالي.
وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 03ر43 مليون شخص أو 9ر83 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21 مليون شخص أو 41% جرعات معززة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع

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