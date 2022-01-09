الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تنعى وائل الإبراشى: أحد أعمدة الصحافة والإعلام

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة ومحبي الإعلامي وائل الإبراشي، والذي وافته المنية مساء اليوم الأحد.

متابعة في بيان: «يعتبر الإعلامي الراحل أحد أعمدة الصحافة والإعلام في مصر والعالم العربي، حيث قدم على مدار تاريخه  الصحفي والإعلامي العديد من البرامج الناجحة واختتم مشواره بالتليفزيون المصري».

 

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، قبل قليل، عن عمر ناهز 58 عامًا.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد أصيب بفيروس كورونا، نهاية شهر ديسمبر 2020، وخضع للعزل المنزلي على الفور، مع اتباع بروتوكول العلاج، إلى أنّ تدهورت حالته الصحية في أيامٍ قليلة، حتى قرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي، بشأن تلقي العلاج اللازم وإنقاذ الموقف، لا سيما أنّ الرئة لديه شهدت تدهورًا كبيرًا، وتأثرت سلبًا نتيجة كورونا.

وولد وائل الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفيًا بجريدة روز اليوسف.

وكان برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام آخر برنامج يقدمه، بعد أن قدم لعام تقريبًا برنامج " كل يوم " خلفًا لعمرو أديب على قناة أون.

سابقًا قدم وائل خلفًا للإعلامية منى الشاذلي برنامج "العاشرة مساءً" اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدمًا لبرنامج "الحقيقة" على شاشة قناة دريم 2.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإعلامي الكبير وائل الإبراشي أعمدة الصحافة والإعلام العالم العربي التليفزيون المصرى

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