لبنى عسل تكشف آخر لقاء مع وائل الإبراشى وطلبه الأخير من الناس

بكت الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، على الهواء بعد ورود نبأ وفاة الإعلامي وائل الإبراشي..

وقالت لبني عسل، إن الإعلامي وائل الإبراشي مر بفترة صعبة أثناء مرضه وإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، متابعةً: «حاجة صعبة إن الإنسان ميعرفش ياخد نفسه».

وأضافت أنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وتعرف مدى صعوبة الإصابة به، مضيفة: «حاجة مؤلمة، الخبر قاسي علينا ونحتسبه عند الله، محتاجين نطلع فاصل مش قادرين نكمل».

وكان توفى الإعلامي وائل الإبراشي، مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت: «كان إنسان وصديق وزميل وعشرة عمر على المستوى الإنساني، يمكن أنا شوفته واتكلمت معاه في الوقت اللي كان في المستشفى في الفترة الطويلة اللي كان فيها هناك، ووالدي الله يرحمه في الفترة دي كان موجود هناك ولما عرفت أن وائل كان في نفس الدور طلبت أني أطمن عليه وقتها قالولي إنه مش عايز يشوف حد ومش عايز يكلم حد وكان مدايق من الإشاعات والأخبار، لأنه كان كل شوية خبر يطلع بوفاته».



وأوضحت: «كان من الصعب عليه وهو بيتعالج وبين أيدين ربنا في وقت قاسي يسمع خبر وفاته وهو في المستشفى على السرير، ودخلوا له وكنت واقفه بره على باب غرفته وسمعته وهو بيقول إنه مش عايز يشوف حد ولما عرف إني لبنى قالهم خليها تدخل، وقتها كان نفسي ادخل لأنه كان نفسه حد يقف جنبه وأننا نقف جنب بعض».



وأكدت: «دخلت شفت وهو كان بطل ومقاتل بكل معنى الكلمة، يعني الوضع كان صعب أوي بجهاز تنفس والرئة تكاد تكون اتدمرت تمامًا لأن نسبة التليف فيها كانت عالية جدًا، وكان فاتح التليفزيون وبيفترج على البرامج قولتله ريح دماغك من المشاكل والأخبار وقالي هشوف وهرجع واشوف الأخبار، وكان مصر على الكلام».



واختتمت: «قولتله تحب أقول للناس أي حاجة قالي لأ لا عايز حد يتكلم عني ولا حد يقول أخبار عني، ربنا يرحمه يارب، التوقيت كان صعب وهو عانى اتدمرت تمامًا والابتلاء والمرض بيبقى كفارة، الله يرحمه».