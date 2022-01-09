البرلمان العربي يهنئ الحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، محمد الحلبوسي لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي في دورته الخامسة خلال الانتخابات التي جرت اليوم.



وأعرب «العسومي» عن تمنياته للحلبوسي بالنجاح في آداء مهامه، والمسؤولية الملقاة على عاتقه والعبور بالعراق من هذه المرحلة الهامة والحفاظ على تماسك الدولة العراقية.



كما أعرب عن أمنياته لمجلس النواب العراقي المنتخب بالتوفيق في النهوض بمسؤولياته الوطنية والدستورية، بما يلبي طموحات الشعب العراقي في التقدم والازدهار.

وكان أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، الأحد، ترشيح النائبين حاكم الزاملي وحميد عباس الشبلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

قبل ذلك، أعلن رئيس السن خالد الدراجي، اليوم ، فتح باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وانتخب مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، اليوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

بدأت قبل قليل، اليوم الأحد، إجراءات التصويت لاختيار النائب الأول لرئيس البرلمان.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ترشيح النائبين حاكم الزاملي وحميد عباس الشبلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن 228 نائباً صوتوا بعملية الاقتراع لاختيار رئيس المجلس.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فأنه "انتهت إجراءات التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد وبدأت عملية فرز الأصوات لاختيار رئيس جديد من بين أحد المرشحين محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني".