الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الأعلى للإعلام ينعى «الإبراشى»: كان مثالاً للإعلامى المخلص والمحب لوطنه

وائل الابراشي
وائل الابراشي

ينعي الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرتين الصحفية والإعلامية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الإعلاميين الذين تميزوا بالحياد، وأنه استطاع بموهبته وتميزه في المجال الإعلامي، أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربي.

وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للإعلامي المخلص والمحب لوطنه.

يذكر أن الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي من مواليد 26 أكتوبر لعام 1963، واستطاع بموهبته وتميزه في المجال الإعلامي أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربي.

ووُلد الإعلامي وائل الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وفي بدايته عمل صحفيًا بجريدة “روزاليوسف”، وصوت الأمة، حتى ترأس تحريرها 2006، وعام 2013 تولى رئاسة تحرير جريدة الصباح، إلا أنه حاليًا لا يترأس تحرير أي جريدة بسبب انشغاله بالبرامج التلفزيونية التي يقدمها.

وبزغ نجم الإعلامي وائل الإبراشي وذاع صيته، عندما قدّم برنامج العاشرة مساءً، خلفًا للإعلامية منى الشاذلي، حيث كان يقدم برنامج “الحقيقة ”على شاشة دريم 2، وأيضًا قدّم برنامج كل يوم لعام تقريبًا على قناة ON، خلفًا للإعلامي عمرو أديب، ويُقدم حاليًا برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى.

فيما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بيانًا أكد فيه مشاطرته الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي أسرة الفقيدة داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

فيما قال الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل مجلس نقابة الصحفيين: «خالص العزاء للصديق العزيز والأخ صالح الصالحي مدير تحرير الاخبار ووكيل المجلس الأعلى للإعلام لوفاة والدته.. اللهم تغمدها برحمتك وأسكنها فسيح جناتك».

كان توجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء الماضي، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

الكاتب الصحفى كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وائل الإبراشي الدقهلية

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