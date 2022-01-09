الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلعت عبدالقوى: التقدم باقتراح لتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلى

النائب طلعت عبد القوي
النائب طلعت عبد القوي

ناشد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب، جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أياً كان شكله القانوني أو مسماه، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع، حيث تنتهي المدة المقررة يوم 11/1/2022.

وأشار «عبدالقوي»، في بيان له، إلى أنه نظرًا للظروف الخارجة عن الإرادة والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون، لذلك ووفقا  للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتم التقدم باقتراح بتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، وأهمها تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، والتي صدرت في 10/1/2021.

وأوضح، أن التعديل بزيادة المدة لتصبح 18 شهرًا بدلا من 12 شهرًا، حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها. 

وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتقدم إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل.

واختتم النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، قائلا: «نأمل جميعًا أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها المهم في مجالات الرعاية والتنمية، في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني».

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المجتمع المدنى منظمات المجتمع المدني الدكتور طلعت عبد القوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

انهيار محمد شردى على الهواء عقب وفاة وائل الإبراشى

عبد الصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

الأعلى للإعلام ينعى «الإبراشى»: كان مثالاً للإعلامى المخلص والمحب لوطنه

بعد نجلاء بدر.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور «أوميكرون»

«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا: أمطار ورياح مثيرة للأتربة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بولا ناجى

«فى انتظار بابا» تعيد بعث «إلكترا» على خشبة المسرح القومى

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير