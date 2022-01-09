الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء تحليل DNA لغريقى البرلس بعد انتشال جثمانهما

الغريقين
الغريقين

أعلن يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، تواجده منذ أمس بمقر النيابة العامة في دمياط لاستخراج تصاريح الدفن للجثمانين اللذين تم العثور عليهما أمس بعد غرقهما في مياه البحر المتوسط منذ 13 يوما في حادث غرق مركب سيدنا الحسين.

وأكد «عبد الرازق» أن وجود 6 جثامين في تلك الحادث ولوجود صعوبة كبيرة في التعرف على هويتهم بشكل قاطع مما دفع النيابة العامة لإجراء تحقيق موسع على مدار ليلة أمس واليوم وتم إرسال تقرير للمحامي العام وكذا النائب العام وجاء الرد بضرورة إجراء تحليل DNA للتعرف على هوية الضحايا بشكل قاطع وعليه سيتم غداء إجراء التحاليل على شكل عاجل بمعامل طنطا بدلًا من دمياط لسرعة ظهور النتيجة، وعليه ننتظر جميعا نتيجة تحليل DNA لتحديد هويتهم.

وأكد محمد شرابي نقيب صيادين البرلس بكفرالشيخ، أنه تم انتشال جثمان اثنين من الصيادين الستة المفقودين في حادث غرق مركب سيدنا الحسين بمياه البحر المتوسط منذ 13 يومًا وما زال البحث جاريًا عن 4 آخرين كانوا على ذات المركب.

وكشف شرابي لـ«الدستور» عن أنه من ضمن الغرقى 4 أشقاء تم العثور وانتشال جثمان 2 منهم وهما: «إبراهيم أحمد الجمال، الشقيق الأكبر ومحمد أحمد الجمال، الشقيق الأصغر»، وتم نقل الجثمانين إلى دمياط وجارٍ تخليص الأوراق تمهيدًا للذهاب بهم إلى مسقط رأسهم برج البرلس لدفنهم هناك.

دمياط البرلس تحليل مركب غرق

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