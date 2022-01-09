إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بالخليفة

أصيب شخصان في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بطريق الأوتوستراد اتجاه مدينة نصر، بدائرة قسم شرطة الخليفة وفرت هاربة.



البداية بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق الاوتوستراد اتجاه مدينه نصر دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حال سير سيارة ميكروباص شرطة بطريق الاوتوستراد اتجاه مدينة نصر، تحديدًا أمام المجزر الآلي فوجئ سائق الميكروباص بسيارة نقل مجهولة تقوم بقطع الطريق لأخذ الدوران، ما أدى إلى اصطدامهم بها وإحداث التلفيات «فرت هاربة».



نتج عن الحادث إصابة كل من: «محمد عبد العاطي 22 سنة مجند يرتدى الملابس الأميرية ومقيم مركز أبو طشط قنا «مصاب جرح قطعي 2 سم بالرأس»، وبصحبته أبو سريع محمد 22 عاما مجند يرتدى الملابس الأميرية ومقيم العياط الجيزة «مصاب كدمات بالذراع الأيمن وخدوش بالجبهة».



كما تسبب الحادث في تطبيق بمقدمة السيارة من الجهة اليمني وكسر الاكصدام الأمامي وكسر بالزجاج الأمامي والجانبي الأيمن.



كلفت وحدة مباحث القسم بضبط السيارة وقائدها وتم نقل المصابين إلي مستشفى مبرة المعادي، لإجراء الإسعافات الأولية «الحالة مستقرة».



جارِ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.