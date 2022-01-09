الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بالخليفة

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق الأوتوستراد

أصيب شخصان في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بطريق الأوتوستراد اتجاه مدينة نصر، بدائرة قسم شرطة الخليفة وفرت هاربة.


البداية بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق الاوتوستراد اتجاه مدينه نصر دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حال سير سيارة ميكروباص شرطة بطريق الاوتوستراد اتجاه مدينة نصر، تحديدًا أمام المجزر الآلي فوجئ سائق الميكروباص بسيارة نقل مجهولة تقوم بقطع الطريق لأخذ الدوران، ما أدى إلى اصطدامهم بها وإحداث التلفيات «فرت هاربة».


نتج عن الحادث إصابة كل من: «محمد عبد العاطي 22 سنة مجند يرتدى الملابس الأميرية ومقيم مركز أبو طشط قنا  «مصاب جرح قطعي 2 سم بالرأس»، وبصحبته أبو سريع محمد 22 عاما مجند يرتدى الملابس الأميرية ومقيم العياط الجيزة «مصاب كدمات بالذراع الأيمن وخدوش بالجبهة».


كما تسبب الحادث في تطبيق بمقدمة السيارة من الجهة اليمني وكسر الاكصدام الأمامي وكسر بالزجاج الأمامي والجانبي الأيمن.


كلفت وحدة مباحث القسم بضبط السيارة وقائدها وتم نقل المصابين إلي مستشفى مبرة المعادي، لإجراء الإسعافات الأولية «الحالة مستقرة».

 
جارِ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

حادث تصادم اصابة طريق الأوتوستراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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