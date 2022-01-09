«مدرستنا 2» تبدأ مراجعة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الإعدادى

بدأت قناة مدرستنا ٢، في مراجعة "Revision"، في مادة "اللغة الإنجليزية"، لطلاب الصف الثاني الإعدادي.

وذكرت القناة، خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه في حالة المقارنة بين شيئين باللغة الإنجليزية، وإن كانت الصفة قصيرة، نضع الصفة ثم er + than.

وأكدت القناة، أن هناك بعض الصفات الطويلة التي نستخدم معها قاعدة أخرى، متابعة: "تعالوا نراجع عليهم طلاب "الصف الثاني الإعدادي" مع الشرح المبسّط والأمثلة" وذلك من خلال الفيديو التالي وسؤال "Complete"، من مراجعة اليوم "Revision"، في مادة "اللغة الإنجليزية".

وأضافت: في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw