الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي والصحي في 2022

برج الحوت
برج الحوت

هنأت جولي علي، خبيرة الأبراج والفلك والعلوم الإنسانية الأمة المصرية والعالم بقدوم العام الجديد 2020، وطمأنت الجماهير بأن هذا العام سيكون أفضل بكثير من العامين الماضيين فهو عام الأمان، وذلك لوجود محور الخسوف والكسوف لمدة 18 شهور على برجي الثور والعقرب، فالأول يعني الاستقرار والأمان والثروة، أم الثاني هو برج التحول والتغيير والإحساس والمشاعر.

هذا العام يعني الحظ والوفرة لأن كوكب المشترى حاكم برج الحوت سيتواجد فيه مع بدايات 2022، هذا سيمنحنا العديد من التأثيرات الإيجابية، وفي منتصف العام سينتقل إلى برج الحمل، سيحمل معه حظوظ وفيرة خاصة لمواليد الأبراج المائية والنارية، وسيحصلون على السعادة التي لطالما تمنوها، وستسير العديد من الأمور المهنية.

إليك توقعات برج الحوت لعام 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي:

الحياة المهنية: في الخمس أشهر الأولى سيدخل كوكب المشتري حاكم برجك في بيتك الأول سيقدم لك الدعم كاملا، فرص في العمل، ستحصل على الشهرة أخيرا التي تمنيتها.

من أواخر شهر مايو وأوائل يونيو سيدخل المشتري في بيتك الثاني الحمل، سيتحسن وضعك المالي ومن الممكن أن تحصل على ممتلكات.

الخسوف والكسوف سيكون على محور البيت الثالث والتاسع، والإثنين بيوت الانتقال والسفر، من الممكن أن تسافر إلى أماكن جديدة لم تزورها من قبل.

الحياة العاطفية: في الخمس أشهر الأول ستحصل على فرص للزواج، ومن منتصف أغسطس بدخول المريخ في بيتك الرابع، انتبه من العصبية والاندفاع، ومن الممكن الانتقال لمكان جديد مع شريكك، فاستعدوا لمغامرة جيدة.

الحياة الصحية: يستعد مواليد الحوت لتألق وتحسن في الصحة، خاصة أنهم عانوا من التعب الجسدي كثيرا في أواخر 2021، ولكن يجب الانتباه إلى نظامك الغذائي حتى لاتزيد في الوزن، احرص على لعب الرياضة، وزيارة الجيم.

خبيرة الأبراج جولي علي برج الحوت الحياة العاطفية الفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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