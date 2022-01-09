الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: منتدى شباب العالم يعكس إيمان الرئيس بقدرات الشباب

حسن عمار
حسن عمار

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة شرم الشيخ، ينقل صورة مصر الحضارية والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، إضافة إلى دوره في تربية جيل من الشباب ليصبح رائدًا وقائدًا قادرًا على حل الأزمات والمشاكل ومواجهة الصعاب، مضيفًا أنه يدل في المقام الأول على اهتمام القيادة السياسية بالشباب منذ اللحظة الأولى، والتمكين الحقيقي على الأرض، وإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل وأنهم صناع المستقبل.

وأضاف «عمار»، أن المنتدى يمُكن الشباب سياسيًا واقتصاديًا ويعزز مكانة مصر ويضعها في مصاف الدول الرائدة الكبرى، وفقًا لإشادة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إضافة إلى تبني المبادرات التي تستهدف تنمية الدول الفقيرة والنامية من خلال تنمية أفكار الشباب لبناء شباب قائد ورائد بإكسابه أقصى مستوى من الخبرة في أثناء مشاركته.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن منتدى شباب العالم أظهر قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية، والذي جاء بعد مؤتمر قمة رؤساء دول تجمع الكوميسا، ومؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونجحت مصر في تنظيمها.

ولفت «عمار»، إلى أن المنتدى يشجع الشباب على ريادة الأعمال وتحفيز اقتصاد الشركات الناشئة، لمشاركة شباب من رواد الأعمال وباحثين في الاقتصاد وغيرهم في المنتدى، ويكسب الشباب خبرة في إقامة المشروعات وتنمية مشروعاتهم والاعتماد على أنفسهم في خلق فرص جديدة لهم ولغيرهم من الشباب الواعي اقتصاديًا، ما يمكنهم من دفع عجلة التنمية إلى الأمام عبر مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في زيادة الإنتاج والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنتدى هو تثقيف للقوى الناعمة من شباب العالم وغرس الثقة بهم، لتربية أجيال جديدة قادرة على العمل وبناء المستقبل، وهذا يؤكد أن مصر لديها القدرة على بناء مستقبل أفضل بشبابها الذين يجدون من يسمع صوتهم لبناء مصر الحديثة، لافتًا إلى أن الدولة دربت الكوادر الشبابية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتولى منهم ما يقارب الـ23 شابًا نائبًا للمحافظين و2 محافظ من الشباب، فضلًا عن مشاركتهم في المجالس النيابية.

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