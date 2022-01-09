«الرجاء»: نهدف لتقديم الدعم النفسي وعلاج الإدمان من خلال «حياة كريمة»

صرحت الدكتورة أميرة فؤاد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية، بأن المشاركة في القوافل الطبية تهدف تقديم الدعم النفسي وعلاج الإدمان، وإنشاء دور الرعاية، مشيرة إلى أن المؤسسة تحاول أن تعمل على خدمة المجتمع وتسير على نهج المبادرة الرئاسية “حياة كريمة".

وأكدت فؤاد أن هناك بعض المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وكيفية التعامل معه، موضحة أنهم كمتخصصين في علاج الإدمان والعلاج المعرفي السلوكي والأمراض النفسية، والإدمانات الأخرى، مثل الجنس والسوشيال ميديا.

وأوضحت، في بيان رسمي، أن المؤسسة تستهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الشخصية الإدمانية وتعريفهم بمرض الإدمان، مشيرة إلى التخطيط لإقامة ندوات تتناول التعريف بماهية الإدمان وتوعية المواطنين بالفارق بين الإدمان والتعاطي ومن هو المريض ومن الذي يحتاج إلى المساعدة، وكيف نكتشف المدمن، وما هي أنواع المخدرات الحديثة.

الجدير بالذكر أن الرجاء مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال التنمية والدعم للفئات غير القادرة، وتهتم بالصحة النفسية وعلاج الأمراض النفسية والإدمان وطرق الوقاية، ومجالات أخرى، ومشهرة تحت رقم 10106، وتهدف الى العمل تحت مظلة حياة كريمة تطبيقا لمفهوم المشاركة المجتمعية، في مجالات الدعم النفسي والصحي ومواجهة أخطار الإدمان، وتغطية طبية للصحة النفسية والمدمنين بالعشوائيات والقرى والأقاليم، وزيادة الوعي الثقافي للمجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأمراض النفسية والإدمان، واستخدام أحدث برامج العلاج والتأهيل السلوكي، استفادة المجمتع من الكفاءات العملية المتخصصة في العلاج النفسي وحل المشكلات حلا مباشرا.