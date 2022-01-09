ريهام حجاج تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «يو تيرن»

بدأت الفنانة ريهام حجاج، تصوير أولى مشاهدها بمسلسلها الرمضاني الجديد "يو تيرن"، داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، لتلحق بأسرة المسلسل، بعدما بدأ المخرج سامح عبدالعزيز، تصوير أولى مشاهد العمل الخميس الماضي، وبدأت المشاهد الأولى بعدد من الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل.

ريهام حجاج مسلسل يوتيرن

وحرص المنتج جمال العدل، على التواجد في موقع التصوير، والذي احتفى بجميع القائمين على المسلسل، وتهنئتهم على انطلاق التصوير.

ريهام حجاج مسلسل يوتيرن

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذي يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عامًا.

كما يشارك في البطولة كل من؛ عبير صبري، كريم قاسم، أيمن قيسوني، محمود حجازي، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، وعبير منير، وهلا السعيد، وغيرهم، وهو للكاتب أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وبدأ مخرج العمل سامح عبدالعزيز، تصوير أولى مشاهده بالمسلسل صباح الخميس الماضي داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، وجمعت عدد كبير من النجوم الشباب المشاركين في المسلسل منهم محمود حجازي، وهلا السعيد، ولم يتمكن مؤلف العمل السيناريست أيمن سلامة من التواجد في موقع تصوير المسلسل نظرًا لإصابته بفيروس كورونا، وعزل نفسه داخل منزله.