إحالة طالبين لجنايات الزقازيق لانتهاكهما حياة تلميذة وابتزازها

قررت نيابة شمال الشرقية، إحالة طالب بكلية الهندسة، وصديقه الطالب بالثانوية العامة لمحكمة الجنايات لاتهامهما بانتهاك الحياة الخاصة لتلميذة بالإعدادي وابتزازها.

كان اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، قد تلقى بلاغا من ربة منزل تتهم به طالب بكلية الهندسة وصديقه بالثانوية العامة، تفيد فيه باتهامها بهتك عرض ابنتها البالغ عمرها 15 عاما وابتزازها.

وأكدت التحريات صحة ما جاء بالبلاغ، وأن المتهمين قاما بتسجيل ونقل مقاطع فيديو وصور من هاتف المجني عليها، وقاما بتهديدها بنشر تلك الوقائع في حالة عدم الاستجابة لهما.

تمت إحالة البلاغ للنيابة، والتى قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة انتهاك الحياة الخاصة للمجني عليها وإساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة.