الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3268 قضية ومخالفة في المترو والقطارات

المترو
المترو

شن قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 3268 قضية متنوعة.

 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12686 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

 

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 306 قضايا في عدة مجالات، و212 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، و1302 قضية تموينية متنوعة.

 

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الامن الاقتصادي الخارجين على القانون مواجهة وزارة الداخلية السيطرة الأمنية شرطة النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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