الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر ضبط بأسلحة نارية في مدينة السلام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، حبس عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته أسلحة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن فى قضايا متنوعة، من  أبرزها "مقاومة سلطات وإحراز سلاح ناري وذخائر، سرقة بالإكراه، مخدرات، استعراض قوة" بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (2 طبنجة و3 خزينة طلقات، عدد من الطلقات النارية لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر، وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

مسجل خطر شديد الخطورة قطاع الأمن العام حيازة أسلحة نارية النيابة العامة حيازة اسلحة محافظة القاهرة سلاح نارى

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وائل لطفي

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