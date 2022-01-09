وفقًا لمتخصصو التغذية.. لماذا يعتبر الموز فاكهة جيدة لفقدان الوزن؟

يعد تناول المزيد من الفاكهة والخضروات من أفضل الطرق لتحسين صحتك، في الواقع، يمكن أن يكون لتناول الموز العديد من الفوائد الصحية وفقًا لموقع “insider”.

فقدان الوزن

لإنقاص الوزن، من المهم التحدث إلى طبيبك حول وضع خطة آمنة وفعالة لإنقاص الوزن تناسب احتياجاتك الصحية الفردية بالإضافة إلى تناول الطعام بشكل صحيح، يجب أيضًا ممارسة المزيد من التمارين والنوم بشكل كافٍ، على سبيل المثال.

لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الموز يمكن أن يكون بداية جيدة لخطة صحية لفقدان الوزن، إليكم السبب.

حقائق غذائية عن الموز (موزة واحدة).

الدهون، 0 جرام، 0٪ القيمة اليومية.

الصوديوم، 0 جرام، 0٪ القيمة اليومية.

بوتاسيوم، 450 مجم، 13٪ قيمة يومية.

كربوهيدرات، 30 جرام، 10٪ قيمة يومية.

الألياف الغذائية ، 3 جرام ، 12٪ القيمة اليومية.

فيتامين أ 2٪ القيمة اليومية.

فيتامين سي 15٪ DV.

الكالسيوم ، 0٪ القيمة اليومية.

الحديد، 2٪ القيمة اليومية.

هل الموز مفيد لخسارة الوزن؟

في حين أن موزة واحدة تحتوي على 110 سعرات حرارية، والتي قد تبدو عالية بالنسبة للفاكهة (تحتوي حصة الفراولة على 50 فقط)، فإن محتواها العالي من الفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية والألياف يجعلها إضافة قوية لخطة صحية لفقدان الوزن، حيث يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C، المغنيسيوم، والمنجنيز.

كما تقول تشيلسي ترسافيتش، مساعدة الطبيب وزميلة التوعية التغذوية من خلال مؤسسة PA: "أن الألياف تجعلنا ممتلئين أثناء النهار، مما يؤدي إلى انخفاض في إجمالي كمية السعرات الحرارية التي نتناولها لمعظم الناس".

الألياف الموجودة في الموز هي جزء أساسي من فائدتها في إنقاص الوزن، حيث تمثل الألياف الموجودة في الموز 12٪ من القيمة اليومية الموصى بها، مما يساهم بشكل مباشر في إنقاص الوزن، في الواقع ، قد يقلل تناول نسبة عالية من الألياف من خطر زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 30٪.

يمكن أن يساعد تناول الفاكهة المتنوع الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا على تناول مجموعة من العناصر الغذائية الرئيسية، بينما من المعروف أن الموز مليء بالبوتاسيوم، يمكن أن تكون الفواكه الأخرى مفيدة أيضًا، على الرغم من أن الكمثرى والتفاح يحتويان على نسبة عالية من الألياف، إلا أن الموز يحتوي على حصة أكبر من الكرز أو الأفوكادو أو العنب.

بشكل عام، يوصى بتناول فاكهة أو أكثر يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي، يعتبر الموز بالتأكيد اختيارًا جيدًا لواحدة من تلك الفاكهة، ويمكنك الاستمتاع بما يصل إلى موزة واحدة متوسطة الحجم يوميًا كجزء من خطة صحية لإنقاص الوزن.

وفقًا لـ"Tersavich"، لا يوجد فرق في القيمة الغذائية للموز أثناء نضجه، ولكن هناك تغيير في مستويات الطعم والكربوهيدرات.

يحتوي الموز الأكثر خضرة والأقل نضجًا على مستوى أعلى من النشا - وخاصة النشا المقاوم، يمكن أن يكون هذا النوع من النشا مفيدًا لفقدان الوزن لأنه يتم هضمه بشكل أبطأ ويساعدك على الشعور بالشبع.

يقول “ترسافيتش”: "عندما ينضج الموز ، يتحول النشا إلى سكريات طبيعية، ولهذا يكون مذاقه أكثر حلاوة ويصبح طريًا"، وعلى الرغم من أن طعمها أفضل، إلا أن عملية النضج قد تأتي بفوائد صحية أقل قليلاً.

قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مقدمات السكري، والذين يحتاجون إلى التحكم بعناية في نظامهم الغذائي وسكر الدم.

يقول “ترسافيتش”: "بالنسبة لشخص مصاب بمرض السكر أو مقدماته، قد يكون الموز على الجانب غير الناضج من الطيف أفضل لأنه يسبب ارتفاعًا أبطأ في نسبة السكر في الدم".

يمكن أيضًا أن يكون الموز الناضج الأكثر خضرة أكثر صعوبة في الهضم، لذلك قد يرغب أي شخص يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو الجهاز الهضمي في تجنبها.