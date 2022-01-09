ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن تداول 3 آلاف و141 شاحنة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الأحد - أن الحاويات الواردة بلغت 203 حاويات مكافئة، وحاويات الترانزيت 1661 حاوية مكافئة، مشيرة إلى أن الميناء غادره 3 قطارات متجهة إلى صوامع "كوم أبو راضي" والمنيا والفيوم، بحمولة إجمالية 3 آلاف و868 طن قمح؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و387 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126 ألفا و329 طنا.

وأضافت أن الصادرات بلغت 24 ألفا و795 طن بضائع عامة؛ شملت 300 طن يوريا، 13 ألفًا و640 طن فوسفات، 1045 طن أسمنت، 8800 طن ملح، 1010 أطنان فول صويا، كما بلغت الواردات 35 ألفا و256 طنا، وتضمنت 4 آلاف طن ذرة، 5046 طن خردة، 8 آلاف و237 طن حديد، 1719 طن خشب زان، 5 آلاف و600 طن أبلاكاش، 3 آلاف و654 طن سكر، 7 آلاف طن فول صويا.

وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 634 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، أمريكا، إيطاليا، والصين.