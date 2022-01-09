ألمانيا تدرج إسرائيل و5 دول عربية ضمن «القائمة الحمراء» لكورونا

أدرجت السلطات الألمانية، إسرائيل و5 دول عربية ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يفرض على القادمين منها قيود سفر صارمة بسبب تفشي وباء كورونا فيها.

وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وموريتانيا، وأستراليا، وفرنسا، وإستونيا، وأيسلندا، والسويد، وغيرها.

وأعلنت إسرائيل تسجيل حوالي 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة والسبت، ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا بعدد الإصابات بالفيروس.

وقال خبراء إسرائيليون، إن عدد حالات الإصابة النشطة بـ"كوفيد-19" قد يقفز من أقل من 80 ألفًا حاليًا إلى مليون في غضون أسبوعين.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و473884 بعد تسجيل 55889 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 113900 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.