وزيرة الدفاع الألمانية تلتقى عاهل الأردن ووزير خارجيته فى عمان

التقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان.

وخلال المحادثات، ناقشت لامبرخت مع الملك سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في مجال الدفاع، وفقًا لبيان للديوان الملكي الأردني.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق بين البلدين في جهود مكافحة الإرهاب.

كما عقدت لامبرخت اجتماعًا منفصلًا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وجاء في بيان لمكتب وزير الخارجية أن الوزيرين ناقشا القضية الفلسطينية، وجهود حلحلة الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، وكيفية تقديم الدعم للعراق لترسيخ الأمن والاستقرار.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و473884 بعد تسجيل 55889 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 113900 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا وا لمكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.