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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 9-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد - في بيان السبت - نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (50:60%) على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض من مرتفعات جنوب سيناء، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الإسكندرية 16 09
وادي النطرون 16 09
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 08
بلطيم 17 09
مطروح 16 08
السلوم 15 08
سيوة 15 06
بورسعيد 17 09
دمياط 17 09
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 09
العريش 18 08
رفح 18 08
رأس سدر 19 09
نخل 18 03
نويبع 22 14
طابا 21 08
كاترين 15 00
الطور 22 12
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 14
الفيوم 17 06
بني سويف 17 06
المنيا 17 05
أسيوط 17 05
سوهاج 19 08
قنا 22 09
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
إدفو 25 11
أبو سمبل 25 10
الوادي الجديد 22 05
شلاتين 26 15
أبو رماد 26 15
حلايب 25 16
رأس حدربة 25 15

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر محافظة سوهاج صور الوادي الجديد المنيا بني سويف درجات الحرارة الوجه البحري حالة الطقس البحر المتوسط دمياط السويس سقوط مطروح الشرقية سقوط أمطار بورسعيد الأرصاد الجوية مرسى علم والفرص خبراء هيئة الأرصاد الجوية محافظة البحر الأحمر

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