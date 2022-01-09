عاصى الحلانى لـ«الدستور»: أحضر لأغنيات «سينجل» جديدة

أكد النجم عاصي الحلاني، أنه يواصل التحضيرات لمجموعة من الأغنيات لطرحها على طريقة السينجل في الفترة القليلة القادمة؛ وتنتمي أحدها إلى النوعية الكلاسيكية الرومانسية من ألحانه الخاصة، وأخرى تنتمي لنوعية الطرب الشعبي الأصيل.

وأضاف «الحلاني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يعشق الفن الشعبي المصري الأصيل، قائلا: "دائمًا ما أحب تقديم اللون الشعبي المصري، وأعتبر أغنية «ست الستات يا مصرية» من أغنياتي الشعبية المهمة، إلى جانب «غدرك مستحيل»، فهى عمل شعبي مصري من كلمات غانم جاد شعلان وألحاني، وما زالت تلقى الإعجاب، وهذا أفضل تشجيع للعمل من أجل الحفاظ على الموروث الشعبى وتطويره بالشكل المطلوب".

وبسؤاله عن ردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أحدث ألبوماته مؤخرا والذى يحمل اسم «كل الفصول» قال «الحلاني»: "الحمد لله سعيد جدًا بما حققته في أغاني الألبوم كاملة، وتلقيت رد فعل قويًا تجاهها، بعدما عملت عليها بهدوء ودون تسرع، حتى إن تحضيراته استمرت أكثر من عامين، كما أنه يحمل كل الألوان من رومانسي وكلاسيكىي وشعبي وغيرها، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية".

وكان النجم اللبناني عاصي الحلاني، قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائياً على مسرح حديقة اليوبيل، ضمن سلسلة سهرات إكسبو الفنية بدبي، وقدم وسط حفاوة وتفاعل واسع من الجمهور باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية، كما شارك مؤخرا في فعاليات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، حيث افتتح فعاليات المهرجان على مسرح مكتبة الإسكندرية، أما الحفل الثاني أحياه على مسرح النافورة، والحفلات رفعا لافتة كامل العدد، ومن ثم تم تكريم خلال فعاليات الدورة السابعة لمهرجان نجم العرب، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحصل على جائزة أفضل نجم عربي.