صحيفة بريطانية: أسوأ موجة من متحور أوميكرون انتهت فى لندن

انخفضت أرقام إصابات كورونا "كوفيد-19"، اليومية في بريطانيا، لليوم الثالث على التوالي، وأظهرت بيانات رسمية أن أسوأ موجة أوميكرون قد تكون انتهت في البلاد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن إصابات السبت تأتي الأكثر انخفاضا منذ الموجة التي اندلعت في نوفمبر الماضي.

وتظهر أرقام وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أنه كان هناك 146،390 اختبارًا إيجابيًا جديدًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض 18.5 في المائة عن رقم الأسبوع السابق البالغ 179،637.

ويأمل الخبراء أن تستمر الأرقام في جميع أنحاء البلاد في تتبع مسار لندن للحالات المتراجعة بسرعة وحالات الاستشفاء الآن.

وأشار التقرير إلى أن تزايد الإصابات المؤكدة في اسكتلندا بأكثر من ضعف السرعة كما هي في إنجلترا، حيث قفزت من 6976 إلى 14006 في الدولة السابقة في الأسبوع المنتهي في 2 يناير- وزيادة بأكثر من 100 في المائة.

فيما تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في بريطانيا مستوى 150 ألف حالة بعد رصد البلاد اليوم السبت أكثر من 300 حالة وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيلها، خلال الساعات الـ24 الماضية، 313 وفاة جديدة جراء المرض مقارنة مع 229 في بيانات الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى مستوى 150057 متوفى.

كما رصدت وزارة الصحة 146390 إصابة بالفيروس مقابل 176308 في بيانات أمس الجمعة، ليرتفع عدد الحالات إلى 14.334 مليون.

وشهدت بريطانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعات حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" التي تعتبر أكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.