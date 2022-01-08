السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أيتن عامر تكشف لـ«الدستور» كواليس تصوير «بناقص» مع بتول عرفة

الفنانة أيتن عامر
الفنانة أيتن عامر

تصدرت النجمة أيتن عامر، التريند ومحركات البحث بـ جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد طرح أغنيتها الجديدة «بناقص»، خاصة بعد أن حققت نسبة مشاهدة عالية تخطت 140 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستديوز، بموقع "يوتيوب".

«الدستور» يواصل مع «أيتن»، وكشفت كواليس تصوير أغنية «بناقص» التى دخلت بها رسميًا عالم الغناء وقالت: تواصلت معى المخرجة المميزة بتول عرفة، وعرضت علىّ فكرة تقديم «فيديو كليب» لأغنية، خاصة أننا تربطنا صداقة قوية منذ 15 عامًا، وهى تعلم أنني مهووسة بالغناء والموسيقى من زمان وتؤمن بموهبتي.

وأضافت «أيتن» وافقت على الفور دون تردد، ووقعت عقدًا مع شركة «لايف ستايل ستديوز» لإنتاج أولى أغنياتى، التى تحمل اسم «بناقص»، من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع ياسر أنور.

وتابعت «أيتن»: انتهينا من تسجيل الأغنية منذ عام تقريبًا، وتحمست جدًا لتصويرها خاصة أن الفكرة والمكان وأسلوب التصوير والإخراج «تكنيك» مختلف فى عالم أغانى الـ«فيديو كليب» عن ما يتم طرحه للجمهور فى الوقت الحالي، وبالفعل أنهينا تصويرها تمامًا مارس الماضي، وتم تأجيل طرحها أكثر من مرة لظروف خارجه عن إرادتنا إلى أن تم طرحها والحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتي؛ وهذا النجاح كرم من الله، فقد بذلت مجهودًا كبيرًا من المخرجة «بتول» التى لها باع طويل في عالم الغناء، فهى متمكنة من أدواتها ولها رؤية خاصة فى التجديد والابتكار.

«بناقص» من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذي تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة.

يذكر أن أيتن عامر، من المقرر أن تشارك فى السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسلين الأول يحمل اسم "مكتوب عليا" أمام النجم أكرم حسني، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، والعمل الثانى يحمل اسم "أولاد عابد" إخراج أكرم فريد.

الفنانة أيتن عامر النجمة أيتن عامر أيتن عامر أغنية بناقص كواليس تصوير أغنية بناقص أيتن عامر والمخرجة بتول عرفة أيتن عامر تتصدر التريند

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