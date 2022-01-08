السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بُوك هيروين».. ضبط أكبر تاجرة مخدرات بعد خروجها من عزاء زوجها بالغربية

هيروين
هيروين

تمكنت مباحث كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من ضبط أكبر تاجرة مخدرات بمدينة كفرالزيات هاربة من تنفيذ عدة أحكام.

تلقى اللواء ياسر عبد الحميد، مدير مباحث الغربية إخطارًا من النقيب أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات من ضبط "هـ.ع"، أكبر تاجرة مخدرات، هاربة من حكم مؤبد والسجن المشدد، حيث تم ضبطها اليوم بعد قيامها بأداء العزاء في زوجها وبتفتيشها عثر معها على هيروين داخل حقيبتها.

ووردت معلومات إلى مباحث كفر الزيات بحضور المدعوة "هـ،ع،أ"، 42 عامًا، وشهرتها أم فارس والسابق الحكم عليها بالمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه في إحدى قضايا المخدرات 2020 وحكم بالسجن المشدد 6 سنوات في قضية مخدرات أخرى.

وحضرت أم فارس من الإسكندرية إلى كفر الزيات لحضور جنازة زوجها وتواجدها عقب الجنازة طرف أحد الأقارب، وعلى الفور قامت قوة من مباحث مركز شرطة كفر الزيات إلى مكان تواجدها بمدخل أحد العقارات وبحوزتها "بوك حريمي" وبتفتيشها عثر بحوزتها على كيس شفاف به مسحوق من الهيروين و2 جهاز محمول وبمُواجهتها اعترفت بهروبها من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها وحيازتها المادة المخدرة بقصد البيع.

تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وتم إحالتها إلى نيابة كفر الزيات، حيث قرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات والأحراز للطب الشرعي مع مراعاة التجديد في الميعاد.

بعد خروجها عزاء زوجها ضبط أكبر تاجرة مخدرات وهاربة حكم مؤبد بالغربية

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وائل لطفي

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