السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك المعرفة المصري يعلن عن مراجعات نهائية للطلاب بجميع المواد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلن بنك المعرفة المصري، اليوم، عن تقديم مراجعات نهائية للطلاب.

وقالت صفحة البنك الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سجِّل في ورشة العمل المُقدَّمة من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري لمعرفة كيفية الاستفادة من بنك أسئلة نجوى ليمتد في التمرين على نظام الامتحانات الجديد.».

وأكد بنك المعرفة، كيفية استخدام خاصية التصحيح التلقائي في تقييم الأداء للتركيز على النقاط التي تحتاج التركيز عليها استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

يوم الثلاثاء الموافق ١١ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً:

https://www.ekb.eg/web/guest/events?event=168400714showd&month=1&year=2022

الخميس الموافق ٢٧ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً:

https://www.ekb.eg/web/guest/events?event=168403701showd&month=1&year=2022

وشدد البنك بضرورة التسجِّل الآن، وسيَصِلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المُسجَّل به.

انطلاق امتحانات نصف العام الاسبوع المقبل 

ويستعد طلبة وطالبات صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي، وطلاب الشهادة الاعدادية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2021/2022، بداية من الأسبوع المقبل.

وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنه بالمدارس، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت يعدها المركز القومي للامتحانات، وورقيا يتم وضعها من خلال الإدارات التعليمية، على أن يتم تصحيحها داخل المدارس. 

بينما تعقد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، علي مستوي الإدارات التعليمية، وفق الجدول المقرر من وزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر، أن جميع امتحانات صفوف النقل، بالمراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بداية  الأسبوع المقبل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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