السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس منطقة بنى سويف الأزهرية يتفقد امتحانات النقل

الشيخ أحمد البديوي
الشيخ أحمد البديوي

تابع الدكتور أحمد محمد الطيب بديوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى.

وزار الشيخ بديوي لجان معهد المستشار سيد خالد الابتدائى، ومعهد فتيات صباح الإعدادى لمتابعة سير الامتحانات، مشددا على ضرورة أن يسود جو الهدوء والطمأنينة داخل اللجان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بدءا من التعقيم والتطهير اليومى وصولاً إلى ارتداء الكمامات، مع الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط الامتحانات .

ويؤدى طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائى امتحان مادتى القرآن الكريم، الدراسات الاجتماعية، ويؤدى طلاب الصف الخامس مادة القرآن الكريم، فيما يؤدى طلاب وطالبات الصف الأولى والثانى الإعدادى الامتحانات فى مادتى الفقة واللغة العربية.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسئولى قطاع التعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ في الخامس عشر من يناير الجاري وتختتم في الثالث من فبراير المقبل

 ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها  وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

وأوضح محمد عبد التواب، وكيل التعليم، أنه تم عقد اجتماع بحضور مديري التعليم العام والخدمات التربوية وموجهي عموم المواد الدراسية لمراجعة خطة المديرية استعدادا لبداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث تم  التأكيد على أهمية التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين وان تكون المتابعة واقعية من خلال معايير ومقاييس محددة لقياس أداء المعلم في الفصل ووضع برامج تدريبية لفنيات المتابعة للموجهين

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