السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شب داخل سوق الجملة بأكتوبر

حريق شب داخل سوق
حريق شب داخل سوق

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب داخل إحدى الشوادر بسوق الجملة الكائنة في مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبروعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة،  بعدد 3 سيارات إطفاء  وتم عمل كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداد الحريق إلى باقي الشوادر بالسوق. 

وتبين بإجراء التحريات، أن الحريق نشب داخل شادر بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر وبينت التحريات الأولية أن ماس كهربائي وراء الحريق، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

مديرية أمن الجيزة سوق الجملة الشوادر مدينة 6 أكتوبر إصابات شرطة النجدة

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وائل لطفي

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