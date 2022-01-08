السيطرة على حريق شب داخل سوق الجملة بأكتوبر

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب داخل إحدى الشوادر بسوق الجملة الكائنة في مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبروعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة، بعدد 3 سيارات إطفاء وتم عمل كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداد الحريق إلى باقي الشوادر بالسوق.

وتبين بإجراء التحريات، أن الحريق نشب داخل شادر بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر وبينت التحريات الأولية أن ماس كهربائي وراء الحريق، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.