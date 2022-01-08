السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد انضباط المواعيد.. تعرف على مواعيد القطارات خط «أسوان - القاهرة»

قطار روسي
قطار روسي

يتساءل عدد كبير من المواطنين على مواعيد القطارات بخط «أسوان – القاهرة»، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية، وتنشر «الدستور» مواعيد القطارات بخط «أسوان – القاهرة»، وذلك بعد انتظام الحركة اليوم السبت.

مواعيد القطارات من اسوان إلي القاهرة

ويتضمن جدول تشغيل خط "اسوان – القاهرة"، بالقطارات الروسية المكيفة عدد 20 قطارات ومن بينهم قطار رقم 2011 مكيف اسوان القاهرة، وينطلق في تمام الساعة 5.15 صباحا ، قطار رقم 981 مكيف اسوان القاهرة، وينطلق في تمام  الساعة 5.30 صباحا، قطار رقم 983 مكيف اسوان القاهرة، وينطلق في تمام  الساعة 7.30 صباحا، قطار رقم 2015 مكيف اسوان القاهرة، وينطلق في تمام الساعة 16.00 مساء، قطار رقم 2013 مكيف اسوان القاهرة وينطلق في تمام  الساعة 14.30 ظهرا.

مواعيد القطارات خط “اسوان - القاهرة"

ووفقا لجدول تشغيل قطارات خط "أسوان – القاهرة"، قطار رقم 2007 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا، قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء، وقطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء، قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء، قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة، وينطلق في تمام الساعة 4.50 صباحا، وقطار رقم 977  مكيف الاقصر القاهرة في تمام الساعة 19.25 مساء، قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة في تمام الساعة 5.20 صباحا.

كما يشمل جدول التشغيل بخط «أسوان – القاهرة»، قطار رقم 991  مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا، وتم تغير تركيب هذا القطار واستبدال عرباته بالعربات الروسية الجديد، قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة في تمام الساعة 11.00 ظهرا، ويزداد الطثافة الركابية بهذا القطار، و قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة في تمام الساعة 3.20 صباحا، قطار رقم 979 مكيف اسيوط القاهرة في تمام الساعة 15.00 ظهرا.

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ويشمل جدول تشغيل قطارات خط «أسوان - القاهرة»، قطار رقم 81 أسوان القاهرة «روسى» موعد قيامة الساعة 4.30 صباحا، قطار رقم 1013 اسوان القاهرة «روسى»، وينطلق في تمام  الساعة 13.50 ظهرًا، قطار رقم 1015 اسوان القاهرة «روسى» موعد قيامة الساعة 17.30 عصرا، قطار رقم 187 اسوان القاهرة «روسي» موعد قيامة الساعة 18.30 مساء.

مواعيد القطارات مواعيد القطارات بخط أسوان قطارات خط اسوان - القاهرة جدول تشغيل قطارات خط اسوان القاهرة لقطارات الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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