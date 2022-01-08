أهالي أبو رقبة يشيعون جثمان شقيق شهبندر التجار بالمنوفية (فيديو)

شيّعت آلاف المصلين بقرية أبو رقبة، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، مساء السبت، جثمان الحاج محمد العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي.

وتوافد العشرات من أهالي القرية للمشاركة في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية عقب شهور من تشييع جثمان شقيقه شهبندر التجار الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة العربي.

الحاج محمد العربي أحد مؤسسي شركة العربي جروب، بالتعاون مع الحاج محمود العربي شاهبندر التجار وشقيقهم الحاج عبد المجيد العربي وذلك عام 1964، بدأت في مزاولة نشاطها بمتجر صغير بحي الموسكي وهو الحي التجاري القديم بالقاهرة في ذلك الوقت وساهم كل فرد منهم بما يمتلكه من قدرات وخبرات في تطور أعمال الشركة، وعملوا معا في تكامل فريد ساعد على نجاح تلك الشركة الصغيرة.



