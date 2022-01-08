السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كازاخستان: اعتقال رئيس لجنة الأمن القومى السابق بتهمة الخيانة العظمى

جريدة الدستور

أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان عن اعتقال رئيسها السابق، كريم ماسيموف، بشبهة الخيانة العظمى.

وذكرت اللجنة- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم السبت- أنها فتحت تحقيقًا بشأن الخيانة العظمى في 6 يناير 2022، مضيفة أن رئيسها السابق كريم ماسيموف وآخرين يشتبه في ارتكابهم الخيانة العظمى وجرى اعتقالهم في اليوم نفسه.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في كازاخستان في 2 يناير وتصاعدت لاحقًا إلى أعمال شغب.

وفي 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كما قبل استقالة الحكومة، على أن يواصل أعضاؤها أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.

نور سلطان كازاخستان لجنة الأمن القومي

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