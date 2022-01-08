كازاخستان: اعتقال رئيس لجنة الأمن القومى السابق بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان عن اعتقال رئيسها السابق، كريم ماسيموف، بشبهة الخيانة العظمى.

وذكرت اللجنة- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم السبت- أنها فتحت تحقيقًا بشأن الخيانة العظمى في 6 يناير 2022، مضيفة أن رئيسها السابق كريم ماسيموف وآخرين يشتبه في ارتكابهم الخيانة العظمى وجرى اعتقالهم في اليوم نفسه.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في كازاخستان في 2 يناير وتصاعدت لاحقًا إلى أعمال شغب.

وفي 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كما قبل استقالة الحكومة، على أن يواصل أعضاؤها أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.