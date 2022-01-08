السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ظهور حسن راتب وعلاء حسانين بملابس السجن البيضاء (صور)

حسن راتب وعلاء حسانين
حسن راتب وعلاء حسانين

وصل رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لمحاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"، وظهر حسن راتب مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي باللون الأبيض ممسكا في يده كيسا بلاستيكيا.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسَيْن- و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة.

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حسن راتب وعلاء حسانين

وأسندت النيابة، وفق بيان صدر الأحد، أن علاء حسانين متهم بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

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حسن راتب وعلاء حسانين

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

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حسن راتب وعلاء حسانين

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.

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حسن راتب وعلاء حسانين
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حسن راتب وعلاء حسانين
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حسن راتب وعلاء حسانين
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حسن راتب وعلاء حسانين
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حسن راتب وعلاء حسانين

 

تهريب الآثار النائب العام محكمة الجنايات المستشار حمادة الصاوي ضبط المتهم محكمة الجنايات المختصة رجل الأعمال حسن راتب إحالة المتهمين

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