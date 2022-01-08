الولايات المتحدة​ لديها تساؤلات حول طبيعة الوجود ​الروسى فى ​كازاخستان​

صرحت نائبة المتحدث باسم ​البيت الأبيض،​ كارين جان بيير، بأن ​الولايات المتحدة​ لديها تساؤلات حول طبيعة وضرورة وجود ​قوات حفظ السلام​ الروسية في ​كازاخستان​.

وقالت “بيير”، في تصريحات صحفية اليوم: “لدينا أسئلة حول طبيعة الوجود الروسي في كازاخستان والحاجة إليه، سيراقب العالم أي انتهاك لحقوق الإنسان هناك”.

ودعت المسئولة الأمريكية جميع الأطراف إلى التمسك بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وممارسة ضبط النفس ووضع حد لهذه الأزمة.

ووصلت قوات روسية ومن دول أخرى حليفة لموسكو الخميس إلى كازاخستان لدعم السلطات التي واجهت على مدى ثلاثة أيام غضبًا في الشارع من زيادة أسعار الغاز تحول إلى أعمال شغب فوضوية لا سيما في ألماتي.

وبمشاركة قوات كازاخستانية سيطرت قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي الموالية لروسيا على مطار ألماتي أكبر مدن كازاخستان.